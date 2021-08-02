В Минэке не против разрешить коллекторам взыскивать долги по коммуналке Фото: Олег УКЛАДОВ

В Минэкономразвития дали положительный отзыв на законопроект, который разрешает коллекторам взыскивать долги по ЖКУ с граждан.

Ранее профессиональным сборщикам долгов запретили работать в данной сфере, но в Минстрое предлагают отказаться от данной практики, как как ситуация с долгами за услуги усугубляется.

Операторы ЖКУ и сами коллекторские организации поддерживают инициативу, а вот в Госдуме выступают против послаблений.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что ведомство дало положительный отзыв на законопроект «О внесении изменений в ст. 155 Жилищного кодекса РФ».

Предполагается, что работать с должниками по ЖКУ смогут только те коллекторские агентства, которые включены в реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности.

А вот в Госдуме высказались против изменений. Там считают, что в нынешнее время усиливать давление на население нельзя, так как людям непросто свести концы с концами в пандемию.

- Самая правильная процедура возвращение долгов – судебная. Там разберутся почему человек не платит и если у него есть деньги, а он уклоняется от своих обязательств, то должны включиться правоохранительные органы, - объяснила свою позицию "Известиям" глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

Ранее в Росстате посчитали, что долги россиян за ЖКУ выросли до 1,33 трлн рублей за первый квартал текущего года. Это на 5,9% больше, чем показатели за аналогичный период 2020 года, сообщает ФАН.