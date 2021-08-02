Депутат Тумусов поддержал продление срока получения бесплатных лекарств при сердечных заболеваниях

В Госдуме поддержали расширение обеспечения лекарствами людей с заболеваниями сердца Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал сообщение о том, что российские правительство увеличит с одного до двух лет срок, в течение которого люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получать лекарства бесплатно.

Политик отметил, что решение выдавать лекарства людям с заболеваниями сердца и сосудов «спасено много жизней». А значит продление этого срока – однозначно положительно скажется на здоровье россиян.

Более того, депутат отметил, что правильно было бы выдавать все лекарства, выписанные по рецепту врача, бесплатно.

«Это где-то 500 млрд рублей в целом по стране. У нас в больницах лекарства выдают бесплатно, когда выписывают, на амбулаторном лечении — он (пациент – прим. ред.) вынужден покупать, и поэтому многие люди живут в очень сложных условиях… Многие повторно заболевают, бывают очень печальные исходы», — цитирует Тумусова RT.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что срок получения бесплатных лекарств продлят до двух лет для пациентов, переживших инфаркт, инсульт или имеющих другие серьезны сердечно-сосудистые заболевания, передает ОТР.

Отметим, что на сегодняшний день в России на диспансерном наблюдении находится более 500 тысяч пациентов с сердечными или сосудистыми заболеваниями. При этом многие из них – пациенты, переболевшие коронавирусом, передает телеканал «360».