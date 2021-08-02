Состояние российских миллиардеров с начала 2021 года выросло почти на 40 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние российских миллиардеров с начала текущего года увеличилось на 39,4 млрд долларов. Такой вывод следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который входят 500 самых богатых людей мира, в том числе 24 гражданина России.

Лидером по росту денежных средств среди российских миллиардеров стал основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов, активы которого подорожали на 6,14 млрд долларов, что позволило ему занять четвертую строчку в общем рейтинге с состоянием 29,2 миллиарда долларов.

Второе место по росту денежных средств занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который стал богаче на 5,8 млрд долларов. Тройку замыкает главный акционер НЛМК Владимир Лисин, ставший богаче на 5,5 млрд долларов.

Самым богатым российским бизнесменом стал основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 33,4 млрд долларов.

В общем мировом рейтинге лидером остаётся владелец Amazon Джефф Безос, за которым следуют глава SpaceX и Tesla Илон Маск, а также владелец холдинга LVMH Бернар Арно.