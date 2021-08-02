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Политика2 августа 2021 13:40

Депутат Калашников поддержал назначение Пашиняна на пост премьера Армении

Он объяснил важность данного решения
Елена АКИМОВА
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Депутат Калашников поддержал назначение Пашиняна на пост премьера Армении

Депутат Калашников поддержал назначение Пашиняна на пост премьера Армении

Фото: REUTERS

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников поддержал назначение Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Это значит, что политический курс с страны в ближайшее время не переменится, что немаловажно в неспокойное время.

Новости о назначении Пашиняна он назвал хорошим знаком.

- По крайней мере, на дороге сворачивать круто — это значит вызывать только волнения и в стране, и в той политике, которую народ Армении выбрал в качестве продолжения, избрав партию, которую возглавляет Пашинян, — сказал Калашников в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий подчеркнул, что Армения согласна с теми реформами, которые предложил Пашинян и поэтому сейчас важно сохранить выбранный курс.

Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал соответствующий указ 2 августа 2021 года. На предстоящих выборах партия и.о. премьера победила с результатом в 53,91% голосов.

Второе место занимает блок «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна, который набирает 21,9 процента.