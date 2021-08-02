МВД РФ не планирует добавлять графу «национальность» в паспорт Фото: Александр Подгорчук

Министерство внутренних дел России на сегодняшний день не готовит документ о включении в паспорт графы «национальность». Об этом в понедельник, 2 августа, заявили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы «национальность», в МВД России не разрабатывается», - приводит ТАСС заявление пресс-службы министерства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с инициативой о включении в паспорт гражданина России графы «национальность» в минувшую среду, 25 июля выступил председатель комитета Государственной думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, который заявил, что несколько малочисленных народов, проживающих на территории страны, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности. При этом парламентарий отметил, что однозначного мнения по этой теме нет, и вопрос достаточно спорный.