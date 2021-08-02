Мечтал заработать, а попал в рабство: Жителя Чебоксар в Казани вынуждали продавать сигареты

Полиция помогла сбежавшему из рабства жителю Чебоксар вернуться домой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Чебоксар по имени Андрей надеялся подзаработать в Казани. У себя на родине ему приходилось жить на пенсию в шесть тысяч рублей, и ради заработка он периодически выходил попрошайничать. Когда он в очередной раз стоял с протянутой рукой, к нему подошел человек и предложил работу в Казани. Андрея обещали обеспечить жильем и пищей.

Мужчину привезли на съемную квартиру. Кроме него там жили еще два человека и несколько "работодателей". Андрея и двух других "работников" принуждали продавать сигареты.

По данным портала inkazan.ru, мужчина несколько раз пробовал сбежать. Одна из попыток оказалась удачной. Во время разгрузки коробок с сигаретами, он увидел, что следивший за ним человек отвернулся. Тогда Андрей убежал.

Он прятался в подъезде. После того, как люди, искавшие его, ушли, он позвонил в одну из дверей и попросил вызвать полицию. В итоге, ситуация разрешилась благополучно. Мужчину отправили сперва в приют, а затем на такси в Чувашию.