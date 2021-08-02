АТОР: Путевка на двоих в Египет по системе «все включено» обойдется в 70 тысяч рублей

В АТОР рассказали о стоимости путевок в Египет Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

С 9 августа возобновится авиасообщение между Россией и Египтом. Первые путевки на курорты по системе «все включено» можно приобрести, в среднем, по цене от 70 тысяч рублей за двоих. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Даже сейчас уже много доступных туров. Средний чек по утрам 70 тысяч рублей на двоих в отель три звезды по системе «все включено», включая перелет. 80−90 тысяч рублей — в отель четыре звезды, 100−120 тысяч — в отель пять звезд», - цитирует Горина «Ридус».

При этом представитель АТОР добавил, что потенциальный спрос на курорты Египта уже сейчас превышает допустимые по перелетам квоты, установленные оперштабом. В связи с этим турэксперт выразил надежду, что к началу высокого сезона объемы квот будут увеличены.

«Этими рейсами в месяц смогут воспользоваться не менее 30 тысяч туристов. Этого, конечно, не хватает, потому что потенциальный спрос намного выше. Мы надеемся, что к сезону, а сейчас в Египте еще не высокий сезон, оперативный штаб увеличит квоты», - добавил Горин.

Напомним, ранее синоптики предупредили туристов о двух неделях аномальной жары в Египте. В начале текущей недели температура в египетской столице Каире составит примерно +42 градуса, а уже к середине следующей достигнет _44 градусов. На юге страны воздух прогреется еще больше, и температура достигнет +46 градусов, передает телеканал «360».