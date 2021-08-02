Минкультуры проверит репертуар театров России на соответствие стратегии нацбезопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общественный совет при Министерстве культуры России проведет слушания по репертуару российских театров в части соответствия стратегии национальной безопасности. Об этом сообщил председатель общественного совета при ведомстве Михаил Лермонтов, уточнив, что такое решение было принято после спектакля Современника «Первый хлеб».

Как передает РИА Новости, Лермонтов сообщил, что совет при министерстве в ближайшее время будет проводить общественные слушания по вопросу репертуаров российских театров на соответствие из недавно утверждённой президентом России Владимиром Путиным «стратегии национальной безопасности». Председатель совета добавил, что в нем «есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических, конкретно все это прописано».

По словам Лермонтова, именно общественные структуры сегодня должны взять на себя «роль общественных контролеров, не цензоров, а контролёров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента».