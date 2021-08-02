Два пропавших подростка найдены живыми в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде найдены два пропавших подростка Фото: pixabay.com

В Нижнем Новгороде удалось отыскать живыми двоих пропавших подростков шестнадцати и семнадцати лет. Они исчезли еще вечером 31 июля, в последний раз их видели на улице Левинка. С тех пор они на связь не выходили.

- Отыскать одного из них удалось на следующий день, 1 августа, - сообщает портал «Ньюс-НН» со ссылкой на поисково-спасательный центр «Рысь». – Второго подростка нашли утром в понедельник, 2 августа.

Между тем, в социальных сетях разгорелись нешуточные дискуссии в связи с исчезновением подростков. Некоторые пользователи интернета предположили, что ребята попросту загуляли, а родители недостаточно внимательно следили за ними.

- Всем, кто пишет комментарии на тему воспитания, сначала ситуацию изучите, а потом советы давайте. Этот ребёнок убежал из распределительного центра. Сирота. При живых родителях, - отчитала их местная жительница.