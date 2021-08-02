Хуснуллин: регистрация недвижимости в РФ должна занимать не более одного дня

Марат Хуснуллин. Фото: архив "КП".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что все процедуры по оформлению прав на недвижимость в России должны занимать один день.

"Из пространственного развития у нас полностью вышло реформирование системы Росреестра… Там самая простая задача: за один день должно все регистрироваться. Мы к этому должны выйти", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Хуснуллин отметил, что на сегодняшний день у россиян много претензий к системе регистрации прав на недвижимость.

"Много ошибок, накладок, отказов, люди недовольны. Мы должны запустить оборот всей недвижимости. Это повышает капитализацию страны, становится больше залоговая масса", – сказал он.

Зампред правительства подчеркнул, что все процедуры внутри Росреестра должны быть минимизированы и их необходимо сделать в цифровой платформе – "понятными, удобными и дешевыми для жителей".

Напомним, что Хуснуллин в июле этого года был назначен куратором Росреестра.