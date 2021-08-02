АТОР: спрос на отдых в Турции вырос на 15%, несмотря на пожары Фото: СОЦСЕТИ

В АТОР поделились – спрос на отдых в Турции вырос на 15%. Лесные пожары, бушующие в стране, не отпугивают российских туристов. Количество рейсов в Анталью и Даламан находится на прежнем уровне, о сокращении пассажиропотока речи не идет.

- Спрос на турецкие курорты вырос на 15%, судя по последним данным, — заявил «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Эксперты туристического рынка связывают это со стабилизацией положения в курортном регионе. По данным на 1 августа в стране ликвидировали 107 из 112 очагов возгорания.

Оставшиеся пять очагов активного возгорания приходятся на провинции Анталья и Мугла, где расположены наиболее популярные у наших соотечественников курорты. Но пока эвакуация туристов не потребовалась, хотя отдыхающие признаются, что на побережье ощущается запах гари.

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Стоит отметить, что Турция является самым востребованным направлением у россиян во время пандемии. Отдых в данной стране доступен тем, кто сделал прививку или имеет антитела к коронавирусу, сообщает ФАН.

Похоже, лето 2021 года европейцы запомнят надолго. Сначала Германия и Бельгия столкнулись с наводнением века, теперь на смену большой воде пришли лесные пожары. Началось все с Турции, но жаркая засушливая погода спровоцировала бедствия и в Италии, и в Греции.