Китайская вакцина от коронавируса "Конвидеция" ожидает регистрации в РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент компании «Петрoвакс» Михаил Циферов сообщил, что китайская вакцина от корoнавирусной инфекции «Кoнвидеция» прошла в России третью стадию клинических испытаний, и в скором времени ожидается, что она будет зарегистрирована

- Мы провели два клинических исследования (КИ) III фазы вакцины в России, и на сегодняшний день «Кoнвидеция» остаётся единственной иностранной вакциной, обладающей подобным статусом в нашей стране, — цитирует Цифeрова «Интерфакс».

Ранее портал kp.ru сообщал, что Россия и КНР допустили совместное признание вакцин CoronaVac и «Спутник V» осенью 2021 года.

В апреле этого года глава Центра по контролю за заболеваниями КНР Гао Фу рассказал, что китайские вакцины от ковида оказались малоэффективными, но рассматриваются различные варианты их улучшения.

Напомним, в Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавиуса. "Спутник V" в данный момент поставляется в более чем 66 стран мира. Препарат получил высокую оценку западных специалистов.