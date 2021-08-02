Эксперт рассказал, как реанимировать смартфон после его падения в воду

Эксперт рассказал, как реанимировать упавший в воду смартфон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если смартфон попал в воду его нельзя сразу включать, а необходимо сначала просушить. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Категорически нельзя его включать, это грозит коротким замыканием. Если он был до этого включен, смартфон надо выключить и достать батарею для просушки, а также SIM-карту. Сам аппарат, батарея и «симка» должны сохнуть минимум сутки», - цитирует специалиста Газета.Ru.

Также Деев добавил, что нельзя следовать советам блогеров и сушить смартфон на батарее или опускать его, например, в рис.

«После просушки нужно вставить батарею, SIM-карту и попробовать включить аппарат. Если экран не отзывается и пропала чувствительность, то вариант только один – нести аппарат в сервис», — подытожил эксперт.

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