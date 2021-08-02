В МИД Польши заявили, что вопрос репараций от Германии за Вторую мировую остается открытым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава считает открытым вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский

Замминистра напомнил, что в Польше действует специальная парламентская комиссия по данному вопросу, а представить его как «закрытый» пытаются отдельные немецкие политики, которые, по его словам, преследуют собственные цели. Как заявил Яблоньский, вопреки заявлениям Берлина, немецкая сторона до сих пор не возместила ущерб за гибель граждан и разрушения, нанесенные Третьим рейхом.

«На самый актуальный в этой теме вопрос, заплатила ли Германия Польше компенсации за военные разрушения и уничтожение шести миллионов граждан, ответ отрицательный. Ничего такого никогда не было», - заявил замглавы МИД Польши в эфире Polskie Radio.

Напомним, польские политики заговорили о невыплаченных репарациях несколько лет назад. В Польше была создана специальная парламентская комиссия, задача которой заключалась в определении точной суммы компенсации.