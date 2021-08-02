В Нидерландах обнаружили новый Android-вирус, ворующий личные данные

Россиян предупредили о новом Android-вирусе, ворующем личные данные Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты по информационной безопасности компании ThreatFabric предупредили пользователей Android о новом вирусе Vulture, который ворует персональные данные.

Как пишут "Известия", с помощью вредоносного ПО злоумышленники получают доступ к любым личным данным пользователей, включая логины и пароли от онлайн-приложений банков. Вирус позволяет делать скриншоты экрана смартфона, а также фиксировать любые действия пользователя.

Vulture распространяется через приложения в Google Play. Пока эксперты обнаружили только два приложения. Однако вирус успел взломать до восьми тысяч устройств.

В "Лаборатории Касперского" сообщили, что пока не фиксировали новый вирус на территории России. Вероятно, злоумышленники делают больший упор на зарубежных пользователей.

Ранее в России появился новый способ мошенничества с банковскими картами. На этот раз деньги не воруют, а наоборот переводят жертве, только вернуть назад их не так просто. А чем дольше средства находятся у человека, тем выше процент придется заплатить за их использование. Недавно в подобную ловушку попал житель Екатеринбурга. Микрофинансовая организация (МФО) "Будьте богаты" перевела ему на карту 15 тысяч рублей. Мужчина уверяет, что не оформлял кредит и не подписывал никаких документов, тем не менее, деньги оказались у него.