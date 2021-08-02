Количество переводов через СБП в России за год выросло в три раза

За год количество переводов через СБП увеличилось в 3 раза Фото: Shutterstock

В первом полугодии 2021 года количество переводов, совершенных через систему быстрых платежей (СБП), в России выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В то же время в 2,5 раза и выросла сумма транзакций, сообщили в пресс-службе Банка России.

По прогнозам регулятора и крупнейших банков России, текущий тренд сохранится и в будущем. Более того, в ближайшие 2-3 года СБП станет основным каналом как для переводов, так и для платежей в России.

«Для совершения перевода через СБП нужно знать лишь номер телефона получателя. При этом высока доступность сервиса: переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц граждане осуществляют без комиссии. Рост переводов через систему продолжится и дальше благодаря, в том числе, появлению нового функционала в СБП», — цитирует слова представителя регулятора «Российская газета».

Напомним, СБП – это сервис, который позволяет клиентам банков делать мгновенные переводы в любое время суток клиентам других банков по номеру телефона и не платить за это комиссию. Также система позволяет осуществлять платежи по QR-коду, передает RT.