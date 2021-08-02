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Общество2 августа 2021 15:58

Агент СБУ получил более трех лет колонии за попытку контрабанды частей ЗРК

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины с поличным
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Украинец получил более трех лет колонии за попытку контрабанды частей ЗРК

Украинец получил более трех лет колонии за попытку контрабанды частей ЗРК

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Суд в Республике Марий Эл приговорил украинского гражданина, работавшего на Службу безопасности Украины (СБУ), к трем годам и четырём месяцам колонии общего режима за попытку вывезти в незалежную компоненты к зенитно-ракетному комплексу. Об этом сообщили в понедельник, 2 августа, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, где уточнили, что речь идет о контрабанде головок самонаведения ЗРК.

В сообщении говорится, что согласно решению Йошкар-Олинского городского суда республики Марий Эл украинца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 «Приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники» УК РФ.

Уточняется, что в ходе следствия были изъяты документы, которые доказывали принадлежность осужденного к деятельности Службы безопасности Украины. Отмечается, что украинец использовал подложные документы и псевдонимы, а также применял меры конспирации. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали его с поличным.