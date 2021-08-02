ФАС: Предельная отпускная цена на 50 доз вакцины "Ковивак" составит 21 650 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену для 50 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Ковивак» в размере 21 650 рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

«Новая форма выпуска препарата содержит 50 доз. Как сообщает пресс-служба ФАС, цена за 50 доз будет составлять 21 650 рублей», - сообщили в ведомстве, отметив, что это соответствует ранее согласованным ценам - 433 рубля за одну дозу.

Напомним, вакцина Центра Чумакова «КовиВак» была зарегистрирована в России в середине февраля 2021 года. Поставка препарата в медицинские центры страны началось в конце марта. Как писал сайт kp.ru, в июле новая партия препарата закончилась в Москве быстрее, чем за два дня.

Многие ученые объясняли такую популярность данной вакцины. Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что граждане России в большинстве своем консервативны, поэтому у них вызывает доверие испытанный подход к разработке препарата, который был применен при создании «КовиВак», которая сделана по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов.