Слуцкий: США русофобскими высказываниями прикрывают свою агрессию в Черном море

Леонид Слуцкий заявил, что США русофобскими высказываниями прикрывают свою агрессию в Черном море Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк своими высказываниями пытается скрыть агрессию НАТО в Черном море.

По его мнению, речь идет о "попытке за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне".

- Это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания, — написал политик у себя в Telegram.

Слуцкий добавил, что своими высказываниями Берк пытается "свалить с больной головы на здоровую". Он заметил, что слова адмирала диссонируют на фоне с недавним инцидентом с британским эсминцем в Черном море.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке Роберт Берк заявил, что военные корабли Североатлантического альянса нанесут удар по ВС России только в случае «провокации». По его словам, россияне «часто провоцируют» силы НАТО на вооруженный конфликт. Между тем, совсем недавно он признавал, что когда Вооруженные силы сопровождают военные самолеты и корабли Альянса или США, они всегда действуют "безопасно и профессионально".