В Польше назначили награду за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации от COVID-19

Минздрав Польши назначил награду за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава польского Минздрава Адам Недзельский назначил награду в 10 тысяч злотых (около 2,6 тысячи долларов) за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации от коронавирусной инфекции.

Инцидент произошел в ночью с воскресенья на понедельник в Замосце Люблинского воеводства. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник подъезжал к пункту вакцинации и зданию районной санитарно-эпидемиологической станции, разбивал окна и лил внутрь помещения какую-то жидкость.

- Я думаю, что это можно подытожить только одним утверждением… произошел акт террора, который направлен не только непосредственно на тех людей, которые здесь работают или работают в областной инспекции, но это акт террора против государства, — заявил Недзельский на своей пресс-конференции.

Он также сообщил о награде в 10 тысяч злотых за информацию о преступнике. Недзельский добавил, что во вторник совет министров обсудит меры по противодействию антипрививочникам.

Как сообщало Polskie Radio, антиваксеры не стесняются устраивать нападения на пункты вакцинации. Так, накануне организованная группа разгромила такой участок в Гродзиск-Мазовецком. В итоге были задержаны пять человек. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявлял, что любые инциденты, связанные с проявлением агрессии и попытками воспрепятствовать работе пунктов вакцинации, неприемлемы. Он также сообщил, что острая реакция со стороны государства не заставит себя долго ждать.