Союз десантников о сокращении числа драк в День ВДВ: "Мы не должны себя позорить" Фото: Архив "КП"

Председатель московского городского отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» имени А.В. Маргелова Андрей Пешков рассказал, что День ВДВ перестает ассоциироваться с драками и купанием в фонтанах.

В последние годы наметилась тенденция к мирному проведению Дня Воздушно-десантных войск и праздник все больше становится семейным.

Количество «традиционных» драк и купаний в фонтанах сокращается.

Это происходит в первую очередь потому, что меняются традиции и мировоззрение людей. Все это, по мнению Пешкова, заслуга ветеранских организаций, которые перед Днём ВДВ «проводят с десантниками беседы».

- В последнее время на мероприятия приходят семьи с детьми. От пьянок и купания в фонтанах мы отходим, потому что десантник — это элита, а элита не должна себя позорить, — сказал Пешков в беседе с Life.ru.

Ранее Владимир Путин поздравляя десантников с праздником отметил, что они способны грамотно и оперативно решать ответственные задачи. Президент подчеркнул, что в самых сложных ситуациях военнослужащие данного подразделения проявляли мужество, дерзость и отвагу.