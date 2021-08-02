Глава ЕК сообщила, что В ЕС вакцинировали от коронавируса 60% взрослого населения Фото: REUTERS

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Евросоюзе вакцинировали от коронавирусной инфекции 60% взрослого населения.

- 60% всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов. Остаемся бдительными. Давайте делать прививки! Для собственного здоровья и для защиты других, — написала она у себя в Twitter.

Напомним, 14 июня 2021 Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри ЕС для обладателей европейских COVID-паспортов для привитых от коронавируса. Владельцы таких сертификатов должны быть полностью вакцинированы одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами как минимум за 14 дней до поездки. Официально действие коронавирусных сертификатов вступили в силу в Евросоюзе с 1 июля. 22 июля официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант рассказала, что 68% взрослого населения получили один компонент вакцины от COVID-19.