Экономист объяснил снижение цен на нефть на торгах
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Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил снижение мировых цен на нефть. 2 августа на торгах стоимость упала более чем на 3%. Это, по мнению экономиста, обусловлено результатами последних совещаний ОПЕК+, на которых было решено увеличить квоты добычи нефти.
Рынок оперативно отреагировал на предстоящее увеличение снижением цены.
- Это, конечно, не катастрофическое снижение, скорее оно похоже не на снижение, а на корректировку, — пояснил эксперт в беседе с RT.
В сложившихся условиях экономист считает преждевременным строить прогнозы по цене на нефть. Многое будет зависеть от восстановления экономик стран мира.
- И Китай движется вперед, и Америка, и Европа потихоньку начинает оживать, и другие страны тоже, то есть потребление растет, - заключил аналитик.
Начало августа для рубля стало позитивным.Укреплению российской валюты поспособствовали остаточные налоговые выплаты в сочетании с дорогой нефтью и слабым долларом, пишет Свободная пресса.