Экономист объяснил снижение цен на нефть на торгах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил снижение мировых цен на нефть. 2 августа на торгах стоимость упала более чем на 3%. Это, по мнению экономиста, обусловлено результатами последних совещаний ОПЕК+, на которых было решено увеличить квоты добычи нефти.

Рынок оперативно отреагировал на предстоящее увеличение снижением цены.

- Это, конечно, не катастрофическое снижение, скорее оно похоже не на снижение, а на корректировку, — пояснил эксперт в беседе с RT.

В сложившихся условиях экономист считает преждевременным строить прогнозы по цене на нефть. Многое будет зависеть от восстановления экономик стран мира.

- И Китай движется вперед, и Америка, и Европа потихоньку начинает оживать, и другие страны тоже, то есть потребление растет, - заключил аналитик.

Начало августа для рубля стало позитивным.Укреплению российской валюты поспособствовали остаточные налоговые выплаты в сочетании с дорогой нефтью и слабым долларом, пишет Свободная пресса.