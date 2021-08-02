Видеохостинг YouTube начал тестировать платное отключение рекламы Фото: REUTERS

Видеохостинг YouTube начал тестировать более дешевую версию подписки, единственной функцией которой является отключение рекламы. Об этом пишет The Verge со ссылкой на видеохостинг.

Подписка получила название Premium Lite. Он позволяет смотреть видео без рекламы в веб-версии YouTube, а также в приложениях iOS, Android, на смарт-телевизорах и игровых консолях.

Пока подписку тестируют в нескольких странах Европы, где ее можно приобрести за семь евро в месяц. Полноценная подписка стоит 12 евро. В России полноценная подписка стоит значительно меньше — 199 рублей.

Ранее социальная сеть Instagram запустила новую функцию для обеспечения безопасности пользователей - Security Checkup. Пользователи соцсети, чьи аккаунты в сети могут быть подвергнуться взлому, смогут проверить совершался ли вход в учетную запись с других устройств, а также убедиться в правильности данных на странице, подтвердить взаимодействие с другими профилями или обновить информация для восстановления доступа к своим аккаунтам.