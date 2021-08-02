Посол Антонов: Россия готова обсуждать с США вопросы контроля над вооружением

Посол Анатолий Антонов заявил, что Россия готова обсуждать с США вопросы контроля над вооружением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы контроля над вооружением.

- Я хотел бы подчеркнуть, что российская сторона открыта для обсуждения любых вопросов контроля над вооружениями. Для нашей страны нет запретных тем. Мы готовы учитывать озабоченность Соединенных Штатов в отношении новейших российских стратегических систем, — заявил он в интервью National Interest.

Однако американская сторона тоже должна прислушиваться к претензиям России, отметил Антонов. Диалог не может быть плодотворным без равноправного обмена мнениями, добавил посол.

Напомним, в феврале 2021 Россия и США подписали новый договор о стратегических наступательных вооружениях. Согласно документу, сверхдержавы сокращают свои ядерные арсеналы. Через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не должно превышать 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.