Генпрокуратура сообщила, что ущерб от экономических преступлений в 2021 году в России превысил 142,6 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Согласно данным Генеральной прокуратуры, ущерб от экономических преступлений в России за первое полугодие 2021 года превысил 142,6 миллиарда рублей.

- Материальный ущерб, оцененный на досудебной стадии, превысил 142,6 млрд рублей. Это на 74,5 млн рублей меньше, чем годом ранее, — говорится в сообщении ведомства.

При этом свыше четверти, или 20,3 тысяч преступлений экономической направленности совершено в крупном и особо крупном размере. Это больше на пять процентов аналогичного показателя в прошлом году.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что количество коррупционных преступлений увеличилось на 20% за последние четыре месяца. Ущерб от коррупции в 2021 году достиг 22,9 миллиарда рублей. При этом отмечалось, что в каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей. Наибольшее число подобных преступлений в последнее время зафиксировали в Пермском (135), Ставропольском (113) краях и Республике Башкортостан (101).