Видео с места ДТП с туристическим автобусом в Турции 2 августа 2021: погибли 4 россиянина

Видео с места ДТП с туристическим автобусом в Турции 2 августа 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видео с места ДТП с туристическим автобусом в Турции 2 августа 2021 опубликовали в Сеть свидетели произошедшего.

На ролике видны обломки транспортного средства и лежащие на проезжей части тела. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, а врачи в это время заносят пострадавших в машины скорой помощи.

Напомним, инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Погибли 4 человека, 16 пострадали, их отправили в близлежащие больницы. В туристической компании "Интурист" эту информацию подтвердили. Детей среди погибших нет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспорт выехал на встречную полосу и перевернулся. На место происшествия выехал сотрудник Генерального консульства России в Анталье.