24 российских дипломата покинут США до 3 сентября 2021 года

24 дипломата России покинут Соединенные Штаты до 3 сентября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты передали России перечень из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября 2021 года из-за окончания действия виз. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он сообщил, что российские дипломаты работают в условиях "беспрецедентных ограничений", которые со временем усиливаются. Антонов сообщил, что в декабре прошлого года Госдеп установил дипломатам РФ лимит на нахождение в стране в три года, что не применяется в отношении ни одной из стран мира.

- Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз, — рассказал посол в интервью National Interest.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы контроля над вооружением. Однако американская сторона тоже должна прислушиваться к претензиям России, отметил он. Диалог не может быть плодотворным без равноправного обмена мнениями, добавил посол.