Мария Захарова прокомментировала угрозы главы МИД Украины о "камнях с неба" из-за Крыма Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила слова главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о "камнях с неба" из-за полуострова Крым.

- Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины, — написала Мария Захарова у себя в Telegram.

Ранее Дмитрий Кулеба пригрозил России "камнями с неба" и заявил, что Незалежная дождется подходящего момента для "возвращения" Крыма. В интервью журналисту Евгению Киселеву он вспомнил, как Российская империя распалась после Первой мировой войны, отметив, что "возвращение" Крыма — это вопрос времени. Также он вспомнил, что после франко-прусской войны Париж лишился Эльзаса, но спустя несколько десятилетий вернул его. По мнению Кулебы, Киеву стоит вести ту же политику.