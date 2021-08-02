В Минтруде сообщили, что 17,4 млн российских детей получили единовременные выплаты к школе Фото: Артем КИЛЬКИН

Министр труда России Антон Котяков сообщил, что родители 17,4 миллиона детей получили единовременные выплаты к школе. Он напомнил, что перечисление денег началось 2 августа 2021 года.

- Средства уже смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд. По состоянию на вечер понедельника выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 млн детей. Прием заявлений и их обработка продолжается, — сообщил Котяков.

Напомним, президент России Владимир Путин в июле этого года подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Ранее социальные выплаты были запланированы на середину августа, но президент поручил начать выплаты раньше, чтобы родители могли "не спеша подготовиться к 1 сентября". Те, кто не подавал заявление на выплаты, могут сделать это до конца октября. Подать заявление можно дистанционно через портал госуслуг или лично обратиться в клиентскую службу ПФР.