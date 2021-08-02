Минздрав России уточнил количество пострадавших при ДТП в Турции

Министерство здравоохранения России уточнило количество пострадавших при ДТП в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения России уточнило количество пострадавших при ДТП с автобусом на юге Турции.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в автобусе находилось 22 человека. Трое погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в реанимации.

- Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле министерства здравоохранения Российской Федерации, — гласит сообщение ведомства.

Напомним, инцидент произошел в районе Сиде. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспорт выехал на встречную полосу и перевернулся. Детей среди погибших нет.

Ранее свидетели произошедшего опубликовали в Сеть видео с места аварии. На ролике видны обломки транспортного средства и лежащие на проезжей части тела. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, а врачи в это время заносят пострадавших в машины скорой помощи.