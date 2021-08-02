Ураган в Брянской области оставил без света более 20 населенных пунктов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

2 августа 2021 года Брянскую область накрыл сильнейший ураган. Из-за непогоды с грозой и сильным шквалистым ветром более 20 населенных пунктов региона остались без света. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

- Из-за неблагоприятных погодных явлений на территории области, включая осадки, грозу град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, произошло нарушение электроснабжения в четырех муниципальных образованиях - Выгоничский, Навлинский, Почепский и Унечский районы, - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что теперь в зоне отключения находится 21 населенный пункт. где проживает около 1 200 человек.

Ранее сообщалось, что 2 августа сильнейший ураган обрушился на Тверскую область. Жители региона видели самый настоящий смерч - явление, которое нехарактерно для средней полосы России. Из-за непогоды и сильного ветра оказались сорваны крыши с домов, а также оборваны провода и повалены деревья. В результате три человека стали жертвами непогоды.