Американский дипломат пригрозил России вторжением в территориальные воды Крыма

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Соединенные Штаты десятилетиями делали то, что устроил вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender.

- Следует вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно, - рассказал дипломат в интервью журналу "Новое время".

Кроме этого, Кент в своих высказываниях переключился на Китай. Эту страну он начал обвинять в нарушении прав островов, принадлежащих Филиппинам. По его мнению, Пекин препятствует свободе судоходства в Южно-Китайском море и Вашингтон намерен с этим бороться.