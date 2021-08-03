"Политика": Десять стран намерены отозвать свое признание Республики Косово

Десять стран мира намереваются отозвать свои ранее принятые решения о признании самопровозглашенной Республики Косово. Об этом сообщила сербская газета Politikа (Политика).

В материале издания не раскрывает перечень стран, которые выразили готовность сдержать обещание перед Белградом. Однако, что касается анонимности, то, по данным газеты, речь идет о странах Азии и Африки, которые обычно стараются сохранять конфиденциальность из-за возможного давления на них со стороны США.

В публикации также отмечается, что непризнанная республика, скорее всего, в начале сентября 2021 года снимет мораторий на дипломатические действия по признанию и отзыву признания Приштины.