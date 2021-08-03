Последние новости на утро 3 августа 2021: Минздрав РФ уточнил число погибших туристов в ДТП в Турции

Минздрав РФ уточнил число погибших туристов в ДТП в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 3 августа 2021 года.

В Турции в районе Сиде произошло серьезное ДТП. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В результате случившегося, как уточнили в Минздраве РФ, погибли 4 человека. Еще 16 граждан пострадали, их отправили в близлежащие больницы. Отмечается, что детей среди погибших нет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспорт выехал на встречную полосу и перевернулся. На место происшествия выехал сотрудник Генерального консульства России в Анталье.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России можно было бы вдвое снизить уровень бедность. По его мнению, это возможно реализовать через адресную поддержку нуждающихся семей в стране - государству потребовалось бы относительно немного денег.

Международный валютный фонд одобрил выделение 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса. Такое решение глава фонда Кристалина Георгиева назвала "историческим". Распределение средств начнется с 23 августа. Около 275 миллиардов долларов предназначено для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода.

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Рональд Фискетти выступает против передачи Конгрессу страны налоговых деклараций своего клиента. Фискетти отмечает, что "выступает против передачи деклараций" не только самим республиканцем, но и "всеми, кто в будущем будет занимать пост главы государства".

Синоптик Евгений Тишковец предупредил жителей регионов Среднего Поволжья о возможности появления торнадо 3 августа 2021 года. Хотя такое опасное природное считается редкостью, но из-за перемены погоды и роста гибридных и кучевых дождевых облаков, оно все же возможно. Причем погода в этот день будет с ливневыми дождями, грозами, а местами и градом.

В России создадут новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности под названием Х-95. По словам начальника военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого, на сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере является самым важным условием успешного ведения боевых действий.

В России общая сумма долгов граждан за ЖКУ, находившихся на взыскании у приставов в первом полугодии 2021 года, составила более 120 миллиардов рублей. По данным ФССП, средняя сумма задолженности по ЖКХ в стране за первые шесть месяцев составляет примерно 22,7 тысячи рублей.