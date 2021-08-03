Посол РФ заявил, что Госдеп вводят СМИ в заблуждение относительно работы консульств России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент Соединенных Штатов вводит в СМИ заблуждение, объясняя трудности в работе дипломатических миссий России и США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел. Мы очень долго проявляли сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США», – сказал Антонов, чьи слова приводятся в Facebook посольства РФ в США.

Он объяснил, что американская сторона неоднократно захватывала собственность дипломатов, а при высылке российских сотрудников давала им всего 72 часа на выезд из США. По словам Антонова, Россия до последнего старалась оставаться в стороне от «порочного круга обмена ударами» и много раз предлагала отменить ограничения на работу консульств в обеих странах.

«Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться», – сообщил посол.

Как отметил Антонов, Россия не запрещает США полностью выбрать квоту в 455 сотрудников. Ограничения, наложенные Москвой, преследуют цель восстановить баланс дипломатов в РФ и Соединенных Штатов, пояснил он.

Как писал сайт kp.ru, накануне Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России перечень из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября 2021 года из-за окончания действия виз. Он сообщил, что российские дипломаты работают в условиях «беспрецедентных ограничений», которые со временем усиливаются.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс объяснил, что ограничения на длительность командировок дипломатов в США направлены на баланс работы миссий. По его словам, характеристики ситуации российского посла были неточны.