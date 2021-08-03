На Украине объяснили, почему Киев проиграл в борьбе с «Северным потоком – 2» Фото: REUTERS

Украина не смогла добиться остановки строительства газопровода «Северный поток – 2», потому что перестала быть «любимцем» президента Соединенных Штатов Джо Байдена, считает бывший председатель правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Вашингтон активно помогал Киеву после событий Евромайдана, потому что Украина взяла курс на западную интеграцию. Затем страна сделала ставку на одну сторон во время выборов президента США, что лишило ее особого статуса в Белом доме, заявил экс-глава «Нафтогаза» в статье, опубликованной в «Украинской правде».

«Эта ставка нам очень дорого стоила, и еще будет стоить независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме», – высказал мнение Коболев.

Он сообщил, что, если президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся вернуть прежний статус в отношениях с США, то влияние «Северного потока – 2» на экономику республики будет минимальным.

Напомним, США и ФРГ нашли решение по проекту газопровода, отметив, что Германия будет работать над обеспечением транзита газа через Украину. Но при этом Берлин будет настаивать на санкциях Брюсселя в том случае, если Москва станет использовать «Северный поток – 2» как инструмент воздействия на другие страны. В России отметили, что газопровод не станет «оружием».

Сайт kp.ru писал, сколько денег потеряет Украина после запуска «Северного потока – 2».