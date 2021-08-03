Минтруд РФ сократил перечень «неженских» профессий Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство труда и социальной защиты РФ сократило перечень запрещенных для женщин профессий с 400 до 100.

В приказе ведомства, опубликованном на портале правовой информации, уточняется, что женщинам нельзя иметь профессии, связанные с монтажом и обслуживанием технологического оборудования и ремонтом нефтепромыслового оборудования. Так, в перечне значатся слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад, слесарь-ремонтник, занятый монтажом и обслуживанием технологического оборудования и ремонтом нефтепромыслового оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый обслуживанием и ремонтом технологического оборудования.

Кроме того, из списка запрещенных профессий исключены авиационный механик и техник по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, горюче-смазочным материалам, техник по крылу, а также инженер, занятый на техническом обслуживании самолетов или вертолетов.

Женщинам стали доступны и некоторые профессии в сфере металлообработки. Например, теперь им нельзя работать только котельщиком, токарем на токарно-давильных станках и чеканщиком, занятым на работах ручным пневматическим инструментом.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минтруд РФ сообщил, что намерен разрешить женщинам обслуживать самолеты и быть авиамеханиками с 1 сентября 2021.