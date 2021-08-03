В Госдуме предложили повысить предельный налоговый вычет до 360 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета до 360 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесут во вторник, 3 августа, депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов, сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий опубликовал в своем Telergram-канале пояснительную записку, в которой указано что сумма предельного налогового вычета не индексировалась в России более 10 лет, в то время как обучение в вузах выросла более чем в три раза. Также в документе отмечается, что лекарства каждый год дорожают в среднем на 10%, рубль обесценился почти в три раза, а реальные доходы населения упали по итогам 2020 на 3,5%

«Все это свидетельствует о необходимости и обоснованности увеличения предельного социального налогового вычета», – сказано в законопроекте.

В настоящее время размер предельного налогового вычета составляет 120 тысяч рублей.