Ставки по сберегательному счету Почта Банка выросли до 6,5% годовых

Почта Банк объявил об увеличении ставок по сберегательному счету. Фото: Shutterstock

Почта Банк объявил об увеличении ставок по сберегательному счету. Клиентам, открывшим такой счет с 1 августа 2021 года, в течение полугода будут начисляться повышенные ставки на остаток средств (при условии, что на счету остается не менее 50 тысяч рублей). При этом максимальный размер начислений - 6,5% годовых – будет доступен для клиентов, получающих через Почта Банк пенсию или зарплату. Начисления сохранятся и по истечении 6 месяцев, но ставки вернутся к прежним значениям. До максимальных 6,5% годовых также повышается ставка на остаток на текущем счете для обладателей пакета привилегий «Почетный клиент».

За последнее время Почта Банк разработал для своих клиентов сразу несколько привлекательных предложений. Ранее, 23 июля, банк на 0,25% увеличил процентные ставки по всей базовой линейке вкладов. Максимальная ставка по ним теперь составляет 5% годовых. По промовкладу «Горячий сезон» они выросли еще больше – на 1,5%, достигнув максимальной выгоды в 7% годовых.

Кроме того, были изменены условия специального вклада «Пенсионный+». Теперь пенсионеры смогут получать по нему до 6,5% годовых. Банк увеличил базовую ставку по этому депозиту до 4,5% годовых. Плюс к ней можно получить надбавки в 1,75% годовых, если перевести пенсию в Почта Банк, и 0,25% - если ежемесячные траты по карте составят от 10 тысяч рублей (начиная со второго месяца). Эти условия действуют как для новых пенсионных клиентов, так и для тех, кто уже давно перевел пенсию в Почта Банк.

- Вклад «Пенсионный+» можно открыть на девять месяцев на л3-4юбую сумму от 50 тысяч рублей. В течение всего срока вы можете добавлять средства во вклад из получаемой пенсии или другого дохода, - сообщили представители Почта Банка. - Проценты по этому депозиту вы начнете получать уже с первого месяца, а не в конце срока действия вклада. Они будут каждый месяц начисляться на текущий сберсчет, и вы сможете распоряжаться этими средствами по своему усмотрению.

Для того, чтобы открыть вклад «Пенсионный+», не обязательно лично приходить в офис. Это можно сделать не только в отделениях Почта Банка, но и онлайн – в мобильном приложении или через интернет-банк.

Напомним, Почта Банк – один из крупнейших банков России, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. По итогам 2020 года в 83 регионах действуют 19 тысяч точек обслуживания, клиентами Почта Банка являются более 16 миллионов человек. Окна продаж банка открыты во многих отделениях Почты России.