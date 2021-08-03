Посол РФ назвал насмешкой со стороны США продление визы российскому дипломату Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соединенные Штаты за последние дни продлили сотрудникам российских диппредставительств только одну визу, в то время как Россия выдала 22 визы. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, назвав ответные действия США насмешкой.

«За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника- посланника. Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой «джентльменской договоренностью», – приводятся слова дипломата в Facebook российского посольства.

По словам Антонова, около 60 российских сотрудников сейчас ожидают решения по визовым запросам России, некоторые из них ждут ответа уже больше года. Он заявил, что россияне не могут выехать даже по срочным делам гуманитарного характера. Также более 30 новых сотрудников не имеют возможности въехать в США, потому что им не выдают визы в американском посольстве в Москве, сообщил посол.

«Более того, практикуется аннулирование и действующих разрешений на въезд. Американские партнеры бьют по нашим семьям, давая одному члену семьи визу и одновременно отказывая в таковой даже детям! Где же пресловутое американское уважение к семейным ценностям?» – заявил Антонов.

Дипломат призвал США возобновить равноправный диалог и учитывать интересы обеих сторон. Он отметил, что, если Вашингтон не готов к «взаимному обнулению» ограничений, то Москва может предложить тактику «малых шагов». В частности, можно исключить из визовых разменов отдельные категории сотрудников и договориться о годичном продлении истекших виз дипломатов, пояснил Антонов.

Как писал сайт kp.ru, накануне Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России перечень из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября 2021 года из-за окончания действия виз. Он сообщил, что российские дипломаты работают в условиях «беспрецедентных ограничений», которые со временем усиливаются.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс объяснил, что ограничения на длительность командировок дипломатов в США направлены на баланс работы миссий. По его словам, характеристики ситуации российского посла были неточны.