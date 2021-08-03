Депутат Госдумы предложил освободить родителей от платы за детские сады Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой, которая касается семей с детьми. Парламентария обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову, чтобы освободить родителей от платы за муниципальные детские сады.

Депутат отмечает, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. В то же время в детских садах собирают ежемесячную плату с родителей за присмотр и питание малышей.

В то же время в школах учащиеся начальных классов, с 1 по 4-й питаются бесплатно. С 2020 года всем предоставляется горячее питание. Подобную практику можно было распространить на дошкольные образовательные учреждения.

- Прошу Вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях, - цитирует RT текст обращения.

Подобная мера, по мнению депутата, станет отличной поддержкой семьям, в которых воспитываются маленькие дети.

В середине июля вступили в силу поправки в Семейный кодекс, которые гарантируют детям из одной семьи преимущество при поступлении в школу или детский сад.

Даже если воспитанники не являются единокровными родственниками и прописаны в разных квартирах, они все равно будут зачисляться вне очереди, сообщает газета "Известия".