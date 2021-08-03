Россияне назвали оптимальный возраст для ухода на пенсию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне рассказали, когда лучше всего уходить на пенсию. Самая большая доля опрошенных намерены работать, пока позволяет здоровье. Молодежь и жители Московского региона меньше всех надеются на государственное пенсионное обеспечение. Опрос проводил сервис hh.ru и финтех-компания «Деньги Вперед», его результаты предоставил РБК. В опросе приняли участие 2261 работающих в России людей.

Уйти на пенсия по достижении установленного законом возраста собираются только 30% граждан.19% — не собираются ждать и уйдут раньше, 6% считают, что смогут работать до 70–75 лет, 42% наших соотечественников будут работать, пока позволит здоровье. Остальные респонденты затруднились ответить на этот вопрос.

Мнение о том, что нужно работать, пока позволяет здоровье, выразили молодые люди от 18 до 34 лет. Лидером по таким ответам оказалась Московская область — 55%, чуть меньше такого же мнения придерживаются в Волгоградской и Иркутской областях — 53 и 50%.