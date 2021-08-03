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Общество3 августа 2021 9:40

Россияне назвали оптимальный возраст для ухода на пенсию

Самая большая доля опрошенных намерены работать, пока позволяет здоровье
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Россияне назвали оптимальный возраст для ухода на пенсию.

Россияне назвали оптимальный возраст для ухода на пенсию.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне рассказали, когда лучше всего уходить на пенсию. Самая большая доля опрошенных намерены работать, пока позволяет здоровье. Молодежь и жители Московского региона меньше всех надеются на государственное пенсионное обеспечение. Опрос проводил сервис hh.ru и финтех-компания «Деньги Вперед», его результаты предоставил РБК. В опросе приняли участие 2261 работающих в России людей.

Уйти на пенсия по достижении установленного законом возраста собираются только 30% граждан.19% — не собираются ждать и уйдут раньше, 6% считают, что смогут работать до 70–75 лет, 42% наших соотечественников будут работать, пока позволит здоровье. Остальные респонденты затруднились ответить на этот вопрос.

Мнение о том, что нужно работать, пока позволяет здоровье, выразили молодые люди от 18 до 34 лет. Лидером по таким ответам оказалась Московская область — 55%, чуть меньше такого же мнения придерживаются в Волгоградской и Иркутской областях — 53 и 50%.