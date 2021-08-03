Эксперт рассказал, какие темы лучше не обсуждать вблизи смартфона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман рассказал журналистам, какие темы лучше никогда не обсуждать вблизи смартфонов. Он отметил, что многие россияне стали замечать странную особенность, что стоит обсудить какую либо тему возле телефона и рекомендации по ней в скором времени появляются в личных аккаунтах.

"Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно, но тем не менее около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию", — сказал эксперт рассказал агентству "Прайм".

Эксперт считает, чт главная тема обсуждения, при которой осторожность не повредит, — вопросы, связанные с финансами. Мошенники могут просто украсть ваши данные и воспользоваться ими для пополнения своего банковского счета.

Ранее, как писал kp.ru, МВД собирается разработать сервис, распознающий номера мошенников. Это связано с тем, что из-за телефонных вымогателей граждане страны в общей сложности потеряли свыше 150 миллиардов рублей.