Ибрахим Раиси утвержден новым президентом Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси утвержден в должности, церемония прошла во вторник, 3 августа, в Тегеране.

Раиси утвердил новым президентом страны духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи. В ходе церемонии также был представлен доклад о проведении выборов президента, передает агентство IRNA.

В четверг, 5 августа, состоится инаугурация Раиси. Как писал сайт kp.ru, он выиграл президентские выборы в июне 2021, набрав более 17,6 миллиона голосов. В общей сложности в голосовании приняли участие 28,6 миллиона человек.Е

ще до официального объявления результатов голосования другой кандидат на пост президента Ирана Мохсен Резаи и действующий президент государства Хасан Роухани поздравили главу судебной власти Ибрахима Раиси с победой на выборах.