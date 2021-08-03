Пожарные в Монтане спасли трех оленей из огненной западни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Монтана пожарные спасли из огненной западни трех взрослых лосей. Животные были загнаны огнем в ловушку. С одной стороны забор из колючей проволоки, а с другой — бушующее пламя.

Пожарный Крис Шарп спас животных в округе Биг-Хорн. В этой местности сейчас горят леса. Огонь охватил площадь в 263 тысячи квадратных километров. Накануне три лося, сбившись в вместе испуганно метались из стороны в сторону, пытаясь найти спасение от бушующего огня. Пожарный штата Монтана Крис Шарп вместе с коллегами устроил настоящую операцию по вызволению рогатых из плена. Они намеренно двигались в сторону сохатых, тем самым отпугивая их от забора и огня. Таким образом мужчины оттеснили их в безопасное место. Об этом сообщает Life.ru.

Ранее kp.ru писал, что 2021 год ознаменовался серией пожаров по всему миру. Пожарные порются с огнем в Турции, России, США и других странах мира. Пламенем охвачены тысячи гектар леса.