Названы зарубежные направления, где можно недорого отдохнуть в августе Фото: Евгения ГУСЕВА

В последний летний месяц еще не поздно спланировать туристическую поездку по России или за границу, причем обойдется такой отдых вполне бюджетно.

Эксперты назвали направления, где можно отдохнуть за 15-30 тысяч рублей в августе 2-21 года.

Самые популярные направления в августе:

Турция - 70%,

Греция - 15%,

Кипр - 9%.

- Чуть меньше заявок приходится на Египет и Мальдивы, в меньшей степени — на ОАЭ и Сейшелы, - рассказали в пресс-службе Tez Tour.

Традиционно Турция - это самое популярное и востребованное направление отдыха у российских туристов, в том числе и с детьми.

Недельный тур в августе в отель «три звезды» с питанием «все включено» обойдется в сумму от 25 тыс. рублей при двухместном размещении.

В аналогичную сумму обойдется недельный тур в Греции, но в стоимость будет включен только перелет и проживание. За питание придется доплатить отдельно.

Если же брать трехзвездочный отель с завтраками в Греции, то ценник вырастет до 39,8 тыс. рублей.

Кипр или Хорватии обойдутся чуть дороже. «Полупансион» на Кипре будет стоить 35,5 тыс. рублей. Неделя в гостинице «три звезды» с завтраками на обойдется в 34 тыс. рублей. Аналогичные условия в Хорватии стартуют от 36 тысяч рублей.

В Албанию можно съездить за 43 тыс. рублей.

Рекордной по дешевизне для туристов можно назвать Абхазию: тур на неделю с перелетом через Сочи обойдется в сумму от 15 тыс. рублей на человека на базе отдыха «две звезды» без питания, сообщает газета «Известия».

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне могут бюджетно съездить на поезде в августе. По данным сервиса, дешевле всего из Москвы на поезде можно отправиться в Белгород (800 рублей) и Санкт-Петербург (830 рублей). Поездка в Нижний Новгород обойдется от 880 рублей, в Казань — от 1160, а в Уфу — от 1480 рублей, сообщает RT.