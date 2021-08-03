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Здоровье3 августа 2021 11:13

В России 3 августа 2021 выявлено 22 010 случаев заражения коронавирусом

За сутки в стране скончались от инфекции 788 пациентов
Абдулла ШАКИРОВ
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В России 3 августа 2021 выявлено 22 010 случаев заражения коронавирусом

В России 3 августа 2021 выявлено 22 010 случаев заражения коронавирусом

Фото: ИВАНОВА Диана

За минувшие сутки в России выявлено 22 010 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии COVID-19 в стране заразились 6 334 195 человек, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве, где за сутки выявили 1952 новых случая. В Санкт-Петербурге ежесуточный прирост заразившихся составил 1910 человек, на третьем месте по числу новых инфицированных Московская область – там заболели 1540 пациентов.

Новые случаи заболевания были зафиксированы в 85 регионах России, у 1 799 человек болезнь протекала без клинических проявлений. За прошедшие сутки в стране произошло 788 летальных случаев, за весь период пандемии скончались 160 925 человек.

Кроме того, по состоянию на 3 августа 2021 в России полностью выздоровели от коронавируса 18 963 пациента. Таким образом, общее число выздоровевших возросло до 5 659 746.