Гонконг ужесточил требования для въезжающих из России Фото: REUTERS

Пассажиры, въезжающие в Гонконг с территории России, смогут зарегистрироваться на рейс только при условии прохождения полного курса вакцинации от коронавируса, сообщило генеральное консульство России.

Изменения вступают в силу с 9 августа. Все страны разделены властями Гонконга на три группы риска заболевания COVID-19 – высокую, среднюю и низкую. Россия отнесена к первой группе, говорится в сообщении российской дипломатической миссии.

Новые требования относятся к резидентам Гонконга, которые находились в России более двух часов в течение последних трех недель. Все они по прибытии в административный район Китая должны будут пройти трехнедельный карантин, во время которого обязаны сдать четыре теста на коронавирус. Кроме того, на 26 дней пребывания в Гонконге нужно пройти еще один тест.

Как писал сайт kp.ru, ранее власти Гонконга увеличили срок карантина для прибывающих из России двух до трех недель.