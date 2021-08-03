В Госдуме поддержали предложение увеличить налоговый вычет до 360 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Госдуме оценили инициативу об увеличении предела социального налогового вычета до 360 тысяч рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Калашникова отметил, что необходимость в подобной мере назрела уже давно.

Парламентарий отметил, что сумма налогового вычета должна индексироваться ежегодно, как происходит с остальными пособиями и выплатами.

- Я считаю, что инициатива должна быть одобрена - никогда не поздно сделать жизнь лучше, - отметил Калашников в беседе с RT.

Согласен с предложением и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Он подчеркивает, что государство должно активно оказывать помощь населению и увеличение налогового вычета позволит поддержать людей финансово.

Но на все это потребуются дополнительные средства. Если же они будут найдены, то стоит в первую очередь задуматься о других, более актуальных проблемах.

- В первую очередь необходимо, если будут позволять финансовые ресурсы, увеличивать минимальную заработную плату, оказывать опережающую помощь малоимущим, многодетным семьям, увеличивать выплаты на детей, - подчеркнул парламентарий.

Сегодня в россияне могут рассчитывать на целый ряд налоговых вычетов, в том числе два- жилищных. Их можно оформить при наличии ипотечного кредита. Налоговая вернет часть суммы от стоимости квартиры и уплаченные проценты по кредиту. О полагающихся льготах знает только каждый шестой ипотечник в России, сообщает газета "Известия".